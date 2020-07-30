شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشكلة جديدة بين لاعب من باريس سان جيرمان ومدرب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 اكد ماركو فيراتي لاعب وسط ​باريس سان جيرمان​ أنه تفاجأ من قرار مدربه توماس توخيل خلال مباراة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا باستبعاده من التشكيلة الاساسية للفريق.

Advertisements وقال فيراتي: "لقد تحدثت مع توخيل للاستفسار عن أسباب استبعادي من التشكيلة ولكنني اعرف ان الخيار يعود له". وختم: "خوض نهائيات الكؤوس خطوة جيدة وسنبدأ التفكير في مواجهة أتالانتا اعتبارا من يوم السبت". يذكر ان البي اس جي سيواجه ليون نهار الجمعة في نهائي كأس الرابطة الفرنسية لاستكمال هيمنته الداخلية بعد لقبي الدوري والكأس.

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