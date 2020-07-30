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ساماتا: استحقينا البقاء في الدوري الممتاز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

اكد المهاجم ​الي ساماتا​ ان ​استون فيلا​ قد استحق البقاء في الدوري الانكليزي الممتاز.

وقال ساماتا في تصريحات صحفية:"كانوا [وست هام] واثقين لأنهم كانوا يعرفون أنهم سيبقون، لم نكن قلقين بشأن المباريات الأخرى ، كنا نحاول الفوز بالمباراة هنا لأننا كنا نعلم أننا إذا فعلنا ذلك فسنبقى ".

وتابع المهاجم البالغ من العمر 27 عام:"كان كل ما يهم هو أن تلعب في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لدينا فريق قوي وكنا جائعين للبقاء في الدوري ،الجودة في فريقنا ، نحن نستحق ذلك."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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