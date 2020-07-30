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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساماتا: استحقينا البقاء في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
اكد المهاجم الي ساماتا ان استون فيلا قد استحق البقاء في الدوري الانكليزي الممتاز.
وقال ساماتا في تصريحات صحفية:"كانوا [وست هام] واثقين لأنهم كانوا يعرفون أنهم سيبقون، لم نكن قلقين بشأن المباريات الأخرى ، كنا نحاول الفوز بالمباراة هنا لأننا كنا نعلم أننا إذا فعلنا ذلك فسنبقى ".
وتابع المهاجم البالغ من العمر 27 عام:"كان كل ما يهم هو أن تلعب في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لدينا فريق قوي وكنا جائعين للبقاء في الدوري ،الجودة في فريقنا ، نحن نستحق ذلك."
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