ساماتا: استحقينا البقاء في الدوري الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

اكد المهاجم ​الي ساماتا​ ان ​استون فيلا​ قد استحق البقاء في الدوري الانكليزي الممتاز.



وقال ساماتا في تصريحات صحفية:"كانوا [وست هام] واثقين لأنهم كانوا يعرفون أنهم سيبقون، لم نكن قلقين بشأن المباريات الأخرى ، كنا نحاول الفوز بالمباراة هنا لأننا كنا نعلم أننا إذا فعلنا ذلك فسنبقى ".

وتابع المهاجم البالغ من العمر 27 عام:"كان كل ما يهم هو أن تلعب في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لدينا فريق قوي وكنا جائعين للبقاء في الدوري ،الجودة في فريقنا ، نحن نستحق ذلك."