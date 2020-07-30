التصديق على عقوبة منع طرابزون من المشاركة أوروبياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن ​طرابزون سبور​ على منعه من المشاركة في بطولتي أوروبا لمدة موسم واحد، بسبب مخالفة لوائح ​اللعب المالي النظيف​ وعليه خسر النادي التركي مكانه في البطولة القارية.

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وحل طرابزون ثانياً في جدول ترتيب الدوري التركي هذا الموسم خلف باشاك شهير الذي توج باللقب لأول مرة.

وأشارت المحكمة الرياضية في بيانها إلى أنه: "تم التصديق على العقوبة، وبالتالي سيمنع طرابزون من المشاركة أوروبيا".

وعليه سيشارك باشاك شهير في دوري الأبطال الموسم المقبل مع بشكتاش.