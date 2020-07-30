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التصديق على عقوبة منع طرابزون من المشاركة أوروبياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

رفضت محكمة التحكيم طعن ​طرابزون سبور​ على منعه من المشاركة في بطولتي أوروبا لمدة موسم واحد، بسبب مخالفة لوائح ​اللعب المالي النظيف​ وعليه خسر النادي التركي مكانه في البطولة القارية.

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وحل طرابزون ثانياً في جدول ترتيب الدوري التركي هذا الموسم خلف باشاك شهير الذي توج باللقب لأول مرة.

وأشارت المحكمة الرياضية في بيانها إلى أنه: "تم التصديق على العقوبة، وبالتالي سيمنع طرابزون من المشاركة أوروبيا".

وعليه سيشارك باشاك شهير في دوري الأبطال الموسم المقبل مع بشكتاش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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