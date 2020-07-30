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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التصديق على عقوبة منع طرابزون من المشاركة أوروبياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن طرابزون سبور على منعه من المشاركة في بطولتي أوروبا لمدة موسم واحد، بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف وعليه خسر النادي التركي مكانه في البطولة القارية.
وحل طرابزون ثانياً في جدول ترتيب الدوري التركي هذا الموسم خلف باشاك شهير الذي توج باللقب لأول مرة.
وأشارت المحكمة الرياضية في بيانها إلى أنه: "تم التصديق على العقوبة، وبالتالي سيمنع طرابزون من المشاركة أوروبيا".
وعليه سيشارك باشاك شهير في دوري الأبطال الموسم المقبل مع بشكتاش.
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