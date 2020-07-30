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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريفالدو: من المحزن أن نرى كيف تنتهي مسيرة آرثر في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
انتقد لاعب برشلونة السابق ريفالدو الاسلوب الذي تعاملت به ادارة النادي في قضية ارثر مشيرا الى ان اللوم لا يقع على المدرب كيكي سيتيين.
وقال ريفالدو في تصريحات ل betfair:"أعتقد أن المجلس أخبر سيتيين ببدء رؤية آرثر كخياره الأخير في خط الوسط.،ا أستطيع أن أصدق أن سيتيين كان سيتخذ هذا القرار لأنه أراد أن يكون أفضل لاعبيه متاحين".
وتابع:"كان من الممكن أن يكون آرثر مفيدًا في برشلونة. من المحزن أن نرى كيف تنتهي مسيرة آرثر في برشلونة".
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