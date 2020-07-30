ريفالدو: من المحزن أن نرى كيف تنتهي مسيرة آرثر في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

انتقد لاعب ​برشلونة​ السابق ​ريفالدو​ الاسلوب الذي تعاملت به ادارة النادي في قضية ارثر مشيرا الى ان اللوم لا يقع على المدرب ​كيكي سيتيين​.



وقال ريفالدو في تصريحات ل betfair:"أعتقد أن المجلس أخبر سيتيين ببدء رؤية آرثر كخياره الأخير في خط الوسط.،ا أستطيع أن أصدق أن سيتيين كان سيتخذ هذا القرار لأنه أراد أن يكون أفضل لاعبيه متاحين".

وتابع:"كان من الممكن أن يكون آرثر مفيدًا في برشلونة. من المحزن أن نرى كيف تنتهي مسيرة آرثر في برشلونة".