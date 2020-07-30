هاميلتون: فترة التوقف منحتني طاقة متجددة للاستمرار لفترة أطول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
أكد سائق مرسيدس لويس هاميلتون، أنه ينوي البقاء بالفورمولا وان، على الأقل لثلاث سنوات أخرى، بعدما منحته جائحة كورونا، والقضايا العرقية، حافزاً أكبر.
وأشار هاميلتون للصحفيين على هامش جائزة بريطانيا الكبرى "بشأن المدة التي سأستمر فيها بالرياضة، هذا شيء غير معروف، أود القول إن فترة التوقف بسبب الوباء، شهدت الكثير من الأشياء السلبية، لكنها منحتني الكثير من الحياة والطاقة للتركيز على بعض الأشياء الأخرى".
وأضاف "فترة التوقف منحتني القليل من الطاقة المتجددة ربما للاستمرار لفترة أطول".
وختم هاميلتون "هناك نقطة يتراجع فيها الجانبين الذهني والبدني ولا أعرف متى سيحدث ذلك، لكني لا أرى أن ذلك سيحدث قريبا في العامين أو الثلاثة القادمة".
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