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بني ياس الإماراتي يضم الأرجنتيني خيمينيز

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بني ياس الإماراتي لكرة القدم أمس، تعاقده مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز (24 عاما).

ويجيد خيمينيز اللعب في مركز صانع الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر، وشارك مع نادي أرسنال سارندي في الموسم الماضي من الدوري الأرجنتيني وحصل على لقب أفضل صانع ألعاب على مستوى الموسم.

كما تم اختيار خيمينيز ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الأرجنتيني لموسم 2020/2019 بجانب نجوم مميزين مثل كارلوس تيفيز، وذلك بعد مشاركته في 22 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع أربع تمريرات حاسمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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