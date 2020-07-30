بني ياس الإماراتي يضم الأرجنتيني خيمينيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بني ياس الإماراتي لكرة القدم أمس، تعاقده مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز (24 عاما).

ويجيد خيمينيز اللعب في مركز صانع الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر، وشارك مع نادي أرسنال سارندي في الموسم الماضي من الدوري الأرجنتيني وحصل على لقب أفضل صانع ألعاب على مستوى الموسم.

كما تم اختيار خيمينيز ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الأرجنتيني لموسم 2020/2019 بجانب نجوم مميزين مثل كارلوس تيفيز، وذلك بعد مشاركته في 22 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع أربع تمريرات حاسمة.