شكرا لقرائتكم خبر النصر يسارع الخطى لإعادة بيريرا قبل الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسابق المحترف البرازيلي مايكون بيريرا الزمن للوصل إلى حل نهائي وجذري مع ناديه التركي غلطة سراي، بإغلاق ملف التنازل عن المتبقي من عقده الاحترافي والانتقال بصفة نهائية عن النادي، والعودة إلى تمثيل النصر الذي تصدى للابتزاز التركي بشأن شراء عقده الاحترافي.ويحاول اللاعب إنهاء الملف قبل مواجهة فريقه الهلال في الـ5 من أغسطس المقبل، إذا خصصت الإدارة النصراوية طائرة خاصة لإحضاره من تركيا إلى الرياض في حال إنهاء الملف التفاوضي مع غلطة سراي الذي أعلن قبل فترة وجيزة اكتفاءه باللاعبين الأجانب لديه.

وكانت تجربتا الفتح والرائد الماضيتان واللتان تلقى فيهما الفريق 6 أهداف كشفتا حالة الضعف الدفاعي للفريق نتيجة لغياب مايكون بيريرا وإصابة عمر هوساوي وعبدالله أمادو، والتي جعلت المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، في مأزق فني كبير قبل مواجهة الهلال المرتقبة، والتي على ضوئها يتحدد مستقبل الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، وقد تطيح به في ظل أن النصر وضع المدير الفني لفريق باوك اليوناني، البرتغالي ماريو برانكو، كبديل لفيتوريا حال الإطاحة به خلال الفترة المقبلة، والتي ربما تشكل ملامحها مباراة الهلال المقبلة، ولا سيما أن عطاء الفريق في تجاربه الماضية لم يكن مقنعا لمسيري النادي.

وكان الفريق الكروي الأول خاض تجربته الخامسة والأخيرة في معسكره الإعدادي بمقر النادي أمام فريق الدرعية (درجة ثانية).