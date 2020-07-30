النصر يسارع الخطى لإعادة بيريرا قبل الديربي

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وكانت تجربتا الفتح والرائد الماضيتان واللتان تلقى فيهما الفريق 6 أهداف كشفتا حالة الضعف الدفاعي للفريق نتيجة لغياب مايكون بيريرا وإصابة عمر هوساوي وعبدالله أمادو، والتي جعلت المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، في مأزق فني كبير قبل مواجهة الهلال المرتقبة، والتي على ضوئها يتحدد مستقبل الفريق في المنافسة على بطولة الدوري، وقد تطيح به في ظل أن النصر وضع المدير الفني لفريق باوك اليوناني، البرتغالي ماريو برانكو، كبديل لفيتوريا حال الإطاحة به خلال الفترة المقبلة، والتي ربما تشكل ملامحها مباراة الهلال المقبلة، ولا سيما أن عطاء الفريق في تجاربه الماضية لم يكن مقنعا لمسيري النادي.
وكان الفريق الكروي الأول خاض تجربته الخامسة والأخيرة في معسكره الإعدادي بمقر النادي أمام فريق الدرعية (درجة ثانية).
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