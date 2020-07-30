كورونا تلغي احتفالات نهائي كأس إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء مراسم تسليم الكأس خلال المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي تجمع فريقي أرسنال وتشيلسي على استاد ويمبلي غدا. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتم عادة تسليم الكأس للفريق الفائز في المقصورة الملكية في ملعب ويمبلي، وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يستأنف النشاط الشهر الماضي بدون جمهور.

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