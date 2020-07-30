شكرا لقرائتكم خبر 13 بلاغا من الأهلي المصري ضد مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم النادي الأهلي المصري ببلاغ جديد ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور إلى النائب العام، محتجا على ما وصفه بالإساءات إلى رموزه.

وقال الأهلي «البلاغ بسبب ما جاء على لسان مرتضى في مقطع فيديو، حاول خلاله التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات المقدمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته التي تسيء لكل المجتمع المصري».

وأضاف «جاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، خاصة أن رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عند الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات الباطلة، بل راح يحاول الإساءة للعلاقة بين النادي ومؤسسات الدولة، وهي بالطبع محاولات فاشلة اعتاد عليها في الفترة الماضية، لتبرير خروجه عن الآداب العامة».

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وأكد بيان الأهلي «لا يزايد أحد على موقف الأهلي الواضح والداعم للدولة، لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية، وكذا مساندة المؤسسات التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن، وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ 3 أيام»

وأشار «يأتي البلاغ رقم 13 من جانب محمود الخطيب لثقته بأن دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت، حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية كان من المفترض أن تكون حماية لحقوق الشعب، وليس لحماية من يقدم فاصلا من الإهانات والشتائم والسباب والاتهامات الباطلة بصفة شبه يومية، وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع، خاصة الخوض في الأعراض والإساءة للأمهات».

ونوه البيان إلى أن قيام رئيس الزمالك بهذا التصرف ونشر أقواله على حسابه الرسمي على فيس بوك ومن ثم تناولتها مواقع الكترونية أخرى، بهذا النشر تتحقق جريمة التأثير في القضاء والنيابة العامة في دعوى مطروحة للتحقيق لدى المستشار النائب العام.