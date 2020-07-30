السيتي يخطف الهولندي اكي

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وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن المحادثات بين الطرفين بدأت قبل نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن جاء تأكد هبوط بورنموث من المسابقة يوم الأحد الماضي، ليؤكد أن اللاعب صاحب الـ25 على أعتاب الرحيل هذا الصيف.
وانتقل اكي إلى بورنموث قادما من تشيلسي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في 2017، وذكرت تقارير صحفية أخيرا أن تشيلسي يسعى لاستعادته، ولكن مانشستر سيتي يبدو الأقرب لضمه.
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