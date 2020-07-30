السيتي يخطف الهولندي اكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع نادي بورنموث بشأن ضم مدافعه الهولندي ناثان اكي مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن المحادثات بين الطرفين بدأت قبل نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن جاء تأكد هبوط بورنموث من المسابقة يوم الأحد الماضي، ليؤكد أن اللاعب صاحب الـ25 على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

وانتقل اكي إلى بورنموث قادما من تشيلسي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في 2017، وذكرت تقارير صحفية أخيرا أن تشيلسي يسعى لاستعادته، ولكن مانشستر سيتي يبدو الأقرب لضمه.