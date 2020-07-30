قائد الاتحاد: 8 انتصارات تنتظرنا في الدوري

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وشدد على أهمية الجولات الثماني المتبقية، وأنهم عازمون على تحقيق الفوز فيها لإنهاء الموسم الرياضي بالشكل المطلوب وإسعاد الجماهير التي لن تتمكن من حضور اللقاءات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
من جهته منح المدير الفني للفريق الكروي الأول، فابيو كاريلي، اللاعبين راحة عن التدريبات في أول أيام العيد، ليتمكن الجميع من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أجواء أسرية خاصة، على أن تعود التدريبات غدا.
كما قرر كاريلي إلغاء فكرة إقامة لقاء ودي رابع بعد أن كانت مقررة إقامته يوم الأربعاء الماضي أمام فريق نادي الوحدة الذي اعتذر عن إقامته دون أسباب معلنة.
من جهة أخرى منحت إدارة النادي مؤسسة الدوائر المتميزة التجارية حقوق تصنيع وتسويق الكمامات التي تحمل شعار النادي، والتي تم تصنيعها في المرحلة الأولى لمنسوبي الفريق الأول من لاعبين وإداريين وفنيين.
وأوضح رئيس النادي، أنمار الحائلي، أن العمل يتم لتعزيز موارد النادي المالية عبر الاستغلال الأمثل للعلامة التجارية للنادي وفقا لنظام الحوكمة التي أقرها سابقا.
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