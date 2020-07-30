شكرا لقرائتكم خبر قائد الاتحاد: 8 انتصارات تنتظرنا في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كريم الأحمدي، أنهم جاهزون للعودة مجددا لاستكمال ما تبقى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد على أهمية الجولات الثماني المتبقية، وأنهم عازمون على تحقيق الفوز فيها لإنهاء الموسم الرياضي بالشكل المطلوب وإسعاد الجماهير التي لن تتمكن من حضور اللقاءات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهته منح المدير الفني للفريق الكروي الأول، فابيو كاريلي، اللاعبين راحة عن التدريبات في أول أيام العيد، ليتمكن الجميع من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أجواء أسرية خاصة، على أن تعود التدريبات غدا.

Advertisements

كما قرر كاريلي إلغاء فكرة إقامة لقاء ودي رابع بعد أن كانت مقررة إقامته يوم الأربعاء الماضي أمام فريق نادي الوحدة الذي اعتذر عن إقامته دون أسباب معلنة.

من جهة أخرى منحت إدارة النادي مؤسسة الدوائر المتميزة التجارية حقوق تصنيع وتسويق الكمامات التي تحمل شعار النادي، والتي تم تصنيعها في المرحلة الأولى لمنسوبي الفريق الأول من لاعبين وإداريين وفنيين.

وأوضح رئيس النادي، أنمار الحائلي، أن العمل يتم لتعزيز موارد النادي المالية عبر الاستغلال الأمثل للعلامة التجارية للنادي وفقا لنظام الحوكمة التي أقرها سابقا.