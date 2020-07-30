نجم إيطالي يعتزل الكرة ويتفرغ للدراسات العليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر قائد فريق ريجيانا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، أن يترك كرة القدم الاحترافية من أجل الالتحاق بالدراسات العليا لكلية إدارة الأعمال.

وقال أليساندرو سبانو (26 عاما) لصحيفة كوريري ديلا سيرا أمس إنه حصل على منحة دراسية في كلية هولت لإدارة الأعمال، وسيبدأ في سبتمبر المقبل لمدة 20 شهرا العمل على رسالة الماجستير في لندن وشنغهاي وسان فرانسيسكو، وأضاف «يفتح الآن فصل جديد في حياتي».

ومر سبانو ببضعة أيام صعبة، ففي 22 يوليو خاض آخر مبارياته مع ريجيانا، الذي فاز بهدف نظيف على باري في نهائي ملحق الصعود والهبوط، وهي المباراة التي أعادت الفريق للدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 21 عاما.

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بعدها بيومين تخرج من كلية إدارة الأعمال، وحصل على تهنئة وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «قصتي يمكن أن تكون مثالا لعدد من الأطفال».

وأعلن سبانو قراره للمرة الأولى في مؤتمر صحفي أمس الأول، وقال «حان الوقت للسير في طريق آخر، وهو الطريق الذي سيبعدني عن كرة القدم، ربما أنا مجنون بعض الشيء، أعلم هذا، ولكن السبب لا يكون صحيحا دائما». وأضاف المدافع أنه أبقى خططه سرية عن زملائه بالفريق حتى نهاية الموسم، حتى لا يشتت تركيزهم عن الهدف المشترك، وهو الصعود للدرجة الثانية.

ووفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، فإن سبانو كان معشوقا للجماهير في ريجيانا، حيث لعب 187 مباراة وسجل 15 هدفا في ستة مواسم قضاها مع الفريق.