شكرا لقرائتكم جنش يعيد على جمهوره مع نصه الحلو.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك.

ونشر جنش صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مع نصه الحلو زوجته معلقا عليها :" عيدكم مبارك".

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمود جنش حارس مرمى الفريق، فى مباريات بطولة الدورى الممتاز، وذلك إلى جانب محمد أبو جبل حارس الفريق الذى تولى حراسة المرمى بشكل أساسى خلال فترة إصابة جنش الذى عاد للمشاركة مع الأبيض مؤخراً فى مواجهة سموحة الودية التى جاءت بمعسكر الفريق ببرج العرب.

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وينوى كارتيرون، منح الفرصة لجنش عقب تجهيزه بأفضل صورة خلال الفترة الحالية، بعدما شارك فى الشوط الثانى لمباراة سموحة الودية حيث تم وضع برنامجا له من أجل العودة لحراسة عرين الفريق الأبيض، خاصة فى ظل حاجة الفريق الأبيض إلى خبراته خاصة مع اقتراب منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.







