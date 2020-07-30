شكرا لقرائتكم لوكوموتيف موسكو يدرس ضم رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عن سعر رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار للأهلي حتى نهاية الموسم، تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل لتدعيم هجوم الفريق الروسي، وتحدث مسئولو لوكوموتيف موسكو مع نظرائهم في هيدرسيفيلد لمعرفة سعر مضان صبحي خاصة أن النادي الإنجليزي سبق وأن أعلن أنه يستعد لبيع اللاعب بشكل نهائي مستبعداً فكرة اعارته من جديد خاصة أن عقده مع الفريق متبقي فيه موسمين فقط.

وتقدم الأهلي بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى مادياً حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي دخل اولمبياكوس اليوناني في خط المفاوضات وكذلك أحد الأندية التركية، ولكن عروضهم لم تتخطى حاجز المليون ونصف إسترليني".

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ويفضل رمضان البقاء في الأهلي عن الانتقال لدوريات ليست كبيرة في أوروبا ، حيث لن يعود رمضان لأوروبا إلا عبر بوابة الدوري الأنجليزي أو الإيطالي أو الألماني لكن لم تصل عروض رسمية له من تلك الدوريات رغم وجود مفاوضات شفهية.

وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحي بشكل نهائي بناءاً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر والذي أكد أن رمضان صبحي يعد أهم صفقة بالنسبة له.