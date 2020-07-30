شكرا لقرائتكم أبو جريشة يتحدث عن مكاسب الإسماعيلى من ودية المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، رضاه من أداء اللاعبين خلال ودية مصر المقاصة ، وتعادل الفريقان مساء أمس بهدف لكل فريق ضمن تحضيراتهما لاستئناف مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف أبوجريشة:”من أهم المكاسب فى ودية المقاصة هى ارتفاع المستوى البدنى للاعبين بشكل تدريجي”.

وواصل :”ثانى المكاسب تتمثل فى تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز ، للوقوف على قدراتهم فى تحقيق المرونة التكتيكية”.

واستكمل حديثه :”تجربة مصر المقاصة تعد احتكاك حقيقى للاعبين قبيل استئناف الدورى فضلا عن إستعادة جاهزية المصابين بعد اكتمال شفائهم”.

واختتم :”الفريق سيظهر بشكل جيد بعد استئناف النشاط الرياضى فى ظل حجم الاصرار لدى اللاعبين على استعادة مسيرة النتائج المميزة بمسابقة الدورى”.

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حدد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى الخامسة مساء الأحد المقبل موعدًا لاستئناف تدريبات الدراويش حيث يحصل اللاعبين على راحة أيام الخميس والجمعة والسبت لقضاء عيد الاضحى مع أسرهم قبل بداية الاستعداد لعودة بطولة الدوري، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.