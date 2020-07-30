شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يسابق الزمن لتجهيز "غباشى والصباحى" لمباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندرى برئاسة عمرو الاشلم، على أيمن غباشى لاعب وسط الفريق عقب أجراء الأشعة التى أكدت سلامته بعدما تعرض للاصابه أثناء مباراه الاتحاد وسموحة الوديه وخرج مصابا .

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وأجرى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفيا بالثنائى أيمن غباشى و زميله في الفريق على الصباحى للاطمئنان عليهما عقب الاصابة التى لحقت بهما خلال لقاء سموحه ولم يستكمل على الصباحى المباراه أيضا وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب يحتاج الى 48 ساعه راحة سلبية والعوده للتدريبات .

ويعانى فريق الاتحاد من غيابات بالجملة فى بداية انطلاق المسابقة والتى يستهلها بمباراة الزمالك والمقرر لها 10 أغسطس المقبل التاسعه مساء ببرج العرب ومن الموكد غياب نور السيد للايقاف رزاق سيسيه و احمد رفعت للاتفاق المبرم بين الاتحاد والزمالك بعدم المشاركه عمر الميدانى و اكوى و ويلسون لذلك اعطى طلعت يوسف تعليماته للجهاز الطبى بضروره تجهيز غباشى والصباحى للقاء الزمالك