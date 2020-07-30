شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجهز الثنائى "غباشى" و"الصباحى" لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندرى برئاسة عمرو الأشلم على أيمن غباشى لاعب وسط الفريق عقب إجراء الأشعة التى أكدت سلامته بعدما تعرض للإصابة أثناء مباراة الاتحاد وسموحة الودية وخرج مصابًا.

وأجرى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري اتصالاً هاتفيًا بالثنائى أيمن غباشى وزميله في الفريق على الصباحى للاطمئنان عليهما عقب الإصابة التى لحقت بهما خلال لقاء سموحة ولم يستكمل على الصباحى المباراة أيضًا وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب يحتاج الى 48 ساعة راحة سلبية والعودة للتدريبات.

Advertisements

ويعانى فريق الاتحاد من غيابات بالجملة فى بداية انطلاق المسابقة والتى يستهلها بمباراة الزمالك والمقرر لها 10 أغسطس المقبل التاسعة مساء ببرج العرب ومن الموكد غياب نور السيد للإيقاف رزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتفاق المبرم بين الاتحاد والزمالك بعدم المشاركة عمر الميدانى وأكوى وويلسون لذلك أعطى طلعت يوسف تعليماته للجهاز الطبى بضرورة تجهيز غباشى والصباحى للقاء الزمالك.