شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول بن شرقي وأوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قادمان من بلادهما خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى الزمالك كل الأزمات التي كانت تعيق وصولهما للقاهرة وفي مقدمتها ظروف الطيران بين المغرب ومصر، وكذلك المستحقات المتأخرة للاعبين لدى نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يصل الثنائي خلال 48 ساعة وذلك وفقا لتأكيدات مسئولي الزمالك الذين تحدثوا منذ أيام عن موعد عودة وصول الثنائي المغربي، حيث كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب ، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، وأشار أمير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

Advertisements

أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.