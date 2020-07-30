شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر: جددت لـ بيراميدز دون تردد.. وهدفنا الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي جبر مدافع بيراميدز والمنتخب الوطني أنه قام بالتوقيع علي عقود التجديد مع فريقه دون تردد، وقال علي جبر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: جددت لـ بيراميدز دون تردد، والفريق جاهز للدوري بعد فترة إعداد قوية ونحن نحترم كل المنافسين.

وأضاف المدافع الدولي: هدفنا اللعب بقوة حتي آخر لحظة، كما نسعى للفوز بكل النقاط المتاحة، أما في الكونفدرالية فأتمنى أن تسير على طبيعتها، وألا يدخل تعديل حتي المباراة النهائية لتقام جميعا ذهابًا وإيابًا ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشي أي منافس.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز خوض مباراة ودية أخيرة استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بحيث تكون آخر بروفة قبل مواجهة طنطا في مباراة الجولة 19 للدورى والمحدد لها يوم 10 أغسطس الجاري على استاد الدفاع الجوى.. وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه أتم الاتفاق مع نادي مصر المقاصة لخوض مباراة ودية أخيرة بين الفريقين تجرى بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة يوم الثلاثاء 4 أغسطس في السادسة مساء، لتكون آخر ودية قبل الدورى.

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وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

فيما يواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن بيراميدز مقبل على المشاركة من جديد فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، أو دورى أبطال أفريقيا حال اقتناصه المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز.