اخبار الرياضه

كيف استعد الزمالك للبطولات بعد إعلانه العودة للدوري رسميًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الزمالك للبطولات بعد إعلانه العودة للدوري رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى الزمالك عن خوض منافسات بطولة الدوري بناء على موافقة من الجمعية العمومية، والتي وافقت على استكمال المسابقة بعد رفض المجلس من قبل، ليلتقي الزمالك مع فريق المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

واتخذ الزمالك عدة خطوات استعدادًا للعودة للمنافسات في البطولات، سواء المحلية في بطولة الدورى، أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى بالبطولة الأفريقية.

وكشف الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن أنه قرر استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب تفادى توقيع أى عقوبات على النادى رغم رفضه استكمال البطولة، وأوضح كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه سوف يقوم بالاستعداد لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال مباريات بطولة الدورى من تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا.

 

 

Advertisements

f1faa6463a.jpg

معسكر برج العرب

دخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية، لمدة أسبوعين خاض خلالهم الفريق مباراتين وديتين أمام سموحة فاز بها بنتيجة 5 – 1 ، وأمام بيراميدز خسرها 1 – 0، وكان من المفترض إقامة ودية أخرى أمام فريق طلائع الجيش ولكن تم إلغاؤها ثم تأجيلها بعد ذلك عقب إعلان عمرو جمال مهاجم الفريق الحربي إصابته بفيروس .

be90018281.jpg

المباريات الودية

خاض فريق الزمالك عدة مباريات ودية بعد إعلان عودة النشاط الرياضى وفتح المنشات حيث التقى مع كل من سموحة وبيراميدز، فاز على الأول بخماسية، بينما خسر بهدف من بيراميدز، كما التقى مع وادى دجلة وشهدت المباراة فوز الأبيض برباعية.

38dad37ee3.jpg

الاستعانة بالناشئين

قدم فريق الزمالك بعض اللاعبين من قطاع الناشئين مثل حسام أشرف، وأسامة فيصل في المباريات الودية، تمهيدًا للاستعانة بخدماتهم في المباريات بالدورى الفترة المقبلة، في ظل تألقهم وتميزهم، وهو ما ظهر حيث أحرز الأخير هاتريك في ودية دجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف استعد الزمالك للبطولات بعد إعلانه العودة للدوري رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا