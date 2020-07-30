شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الزمالك للبطولات بعد إعلانه العودة للدوري رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى الزمالك عن خوض منافسات بطولة الدوري بناء على موافقة من الجمعية العمومية، والتي وافقت على استكمال المسابقة بعد رفض المجلس من قبل، ليلتقي الزمالك مع فريق المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

واتخذ الزمالك عدة خطوات استعدادًا للعودة للمنافسات في البطولات، سواء المحلية في بطولة الدورى، أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى بالبطولة الأفريقية.

وكشف الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن أنه قرر استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب تفادى توقيع أى عقوبات على النادى رغم رفضه استكمال البطولة، وأوضح كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه سوف يقوم بالاستعداد لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال مباريات بطولة الدورى من تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا.

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معسكر برج العرب

دخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية، لمدة أسبوعين خاض خلالهم الفريق مباراتين وديتين أمام سموحة فاز بها بنتيجة 5 – 1 ، وأمام بيراميدز خسرها 1 – 0، وكان من المفترض إقامة ودية أخرى أمام فريق طلائع الجيش ولكن تم إلغاؤها ثم تأجيلها بعد ذلك عقب إعلان عمرو جمال مهاجم الفريق الحربي إصابته بفيروس كورونا.

المباريات الودية

خاض فريق الزمالك عدة مباريات ودية بعد إعلان عودة النشاط الرياضى وفتح المنشات الرياضية حيث التقى مع كل من سموحة وبيراميدز، فاز على الأول بخماسية، بينما خسر بهدف من بيراميدز، كما التقى مع وادى دجلة وشهدت المباراة فوز الأبيض برباعية.

الاستعانة بالناشئين

قدم فريق الزمالك بعض اللاعبين من قطاع الناشئين مثل حسام أشرف، وأسامة فيصل في المباريات الودية، تمهيدًا للاستعانة بخدماتهم في المباريات بالدورى الفترة المقبلة، في ظل تألقهم وتميزهم، وهو ما ظهر حيث أحرز الأخير هاتريك في ودية دجلة.