شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منطقة مطروح لرياضة الميني فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية خالد شعيب محافظ مطروح دشن الاتحاد المصرى للمينى فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والأستاذ خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة ومستور السرحاني رئيس منطقة مطروح، رياضة الميني فوتبول بمحافظة مطروح ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات .

وتم إعلان تشكيل مجلس إدارة منطقة مطروح للميني فوتبول برئاسة مستور السرحاني، ومعه محمد عجيل نائب رئيس، ومساعد عبدالعزيز المدير التنفيذي، عبدالغني محمود المدير الفني للمنطقة بينما عبيد سعد أمين الصندوق، وعبدالفتاح عبدالجليل رئيس لجنة الحكام، وعبد الفضيل عبدالجواد رئيس لجنة شئون العضوية، وعبدالستار عوض رئيس لجنة المسابقات، ويوسف كرومه رئيس اللجنة الإعلامية، وحسن ضاحي منسق اللجنة الإعلامية .

وقد حضر عدد من قدماء اللاعبين والأندية ومراكز الشباب والشخصيات العامة مثل المدرب حمادة سعداوي، واللواء طارق حسن المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية للميني فوتبول، وتوجه رئيس الاتحاد أحمد سمير بخالص التحية والشكر إلى المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة وإطلاق رياضة الميني فوتبول تحت رعاية سيادته وكذلك توجه بالشكر للدكتورة دينا عثمان علي حفاوة الاستقبال والتأكيد لها علي إطلاق كرة القدم النسائية بدءًا من الموسم الثاني 2021 والتأكيد علي اهمية مشاركة شابات مصر بمختلف الأعمار في رياضة الميني فوتبول وقد أشاد رئيس الاتحاد أحمد سمير بالمجهود الكبير المبذول من خالد عبد الحميد وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للنهوض برياضة الميني فوتبول في مطروح وأيضًا الجهد الكبير الذي يقوم به مستور السرحاني رئيس المنطقة لنشر رياضة الميني فوتبول وجذب شباب وإناث مطروح وكذلك الجهد الذي قام به أعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل تدشين المنطقة بهذه الصورة الرائعة نظرًا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة حيث إن هذه الرياضة من أهم اهدافها البحث عن المواهب الشابة والبعد بشبابنا بعيدًا عن الإرهاب والمخدرات .

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وقام رئيس الاتحاد بإهداء الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح نسخة من الإصدار الأول لمجلة الاتحاد المصري للميني فوتبول.

كما أعلن رئيس الاتحاد أحمد سمير عن مفاجآته لأبناء محافظة مطروح بوجود فريق ممثل لهم في الدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول ليس فقط بل هناك أربع فرق أخري مقسمة علي النحو الآتي بعد انتهاء دوري المناطق فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول وفريقان بدوري الدرجة الثانية وفريقان بدوري الدرجة الثالثة فوتبول وكذلك التحضير لإطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم لاتحاد الميني فوتبول بمطروح.

كما أعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الانتشار وأن مصر وقيادتها دائمًا تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الحدودية في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كل المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لوزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الاتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر معه لنشر اللعبة في كل ربوع مصر وقد تخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد أحمد سمير عن رياضة الميني فوتبول وقواعدها.