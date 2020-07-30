محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح محمد فخري لاعب الأهلي الشاب بأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق أخبر اللاعبين الشباب بأنه لن يعتمد عليهم الفترة المقبلة بسبب القائمة الإفريقية، موضحًا أنه يعمل على إعداد الفريق من أجل التعامل مع كافة الظروف.
وقال فخري في تصريحاته لقناة "الأهلي" الرسمية: "فايلر اجتمع مع اللاعبين الشباب وأخبرنا أننا لن نكون في الصورة خلال الفترة المقبلة بسبب قائمة البطولة الإفريقية، لكنه أكد على متابعته لنا بشكل جيد من أجل الاعتماد علينا في الوقت المناسب."
وتحدث عن أجواء التدريبات في الفريق الأول: "فايلر يحاول التعامل مع اللاعبين بالشكل الذي يفيد الفريق في المباريات، سواء من خلال درجة الحرارة التي نخوض فيها التدريب أو القرارات التي يتخذها أثناء التدريبات."
وتابع: "أثناء المران من الممكن أن يحتسب خطأ عكسي على اللاعب حتى يتأقلم على أن الظروف لن تكون مثالية في كل الأحوال ولا بد من التأقلم مع كل قرار يصدره الحكم."
وصعّد فايلر مجموعة من اللاعبين الشباب للتدريب مع الفريق الأول خلال مرحلة الإعداد لاستئناف الموسم، ومن بينهم الثنائي محمد فخري، والعربي بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر فخري: فايلر أخبرنا أنه لن يعتمد علينا الآن.. ويرتكب أخطاء تحكيمية متعمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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