ضربة في صفوف الوداد قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض لاعب وسط فريق الوداد البيضاوي المغربي سفيان كركاش، للإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان في السادس من أغسطس المقبل ضمن مباريات الدوري المغربي.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن نتائج الفحوصات أثبتت أن كركاش تعرض للإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع كاملة.

وكان سفيان عاد مؤخرًا للمغرب بعد تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وبلجيكا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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الفريق الودادي كان استأنف مبارياته في مسابقة الدوري المغربي يوم الثلاثاء الماضي حيث تعثر بالتعادل أمام فريق مولودية وجدة (1-1).

ويتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه مولودية وجدة صاحب المركز الثاني حاليًا.

ويُعد الوداد منافس الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، حيث استطاع بطل المغرب الوصول لدور نصف النهائي على حساب النجم الساحلي، في المقابل تأهل بطل مصر لنفس الدور بالفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية مغربية ذكرت في وقت سابق أن الوداد سوف يستقبل الأهلي أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر، في المقابل ستكون مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.