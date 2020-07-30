تقارير: انفراجة بشأن الصفقة "الحلم" لمانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:
حدثت انفراجة في الساعات الأخيرة بشأن موقف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، المتعلق بالسعر المطلوب للتخلي عن نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، المرغوب بشدة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويعد سانشو أهم أهداف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن تأكيد بوروسيا دورتموند على عدم تنازله عن الحصول على 120 مليون يورو "ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني" نظير بيع اللاعب الشاب، وقف عائقًا أمام تحرك النادي الإنجليزي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.
وتبعًا لصحيفة "إنديبيندنت" البريطانية، وافق نادي بوروسيا دورتموند على الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني، نظير بيع سانشو، على أن تتضمن الصفقة بعض الحوافز التي تعتمد على أداء اللاعب ونتائج النادي عقب انتقاله، تجعل القيمة الإجمالية تصل إلى 100 مليون إسترليني.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن مرونة النادي الألماني تجعل سانشو قريبًا جدًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن المفاوضات بين الناديين لازالت شفهية، ولم ترتق إلى التحركات الرسمية.
ورغم أن الجناح الإنجليزي أصبح مرغوبًا من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بفضل المستويات المتميزة التي قدمها، إلا أن مانشستر يونايتد لن يجد منافسة شرسة لحسم الصفقة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من تلك الأندية، بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتألق سانشو الذي لم يتجاوز 20 عامًا بشكل مبهر بقميص بوروسيا دورتموند في الموسمين الأخيرين، حيث سجل 33 هدفًا وصنع 39 هدفًا في مختلف المسابقات.
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