مازيمبي: رفضنا التفاوض مع مسكورن البلجيكي بشأن موليكا لهذا السبب

عبر فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي، عن غضب النادي بعد طريقة نادي مسكورن البلجيكي، لضم لاعب الفريق الشاب جاكسون موليكا.

وأرتبط أسم موليكا مع النادي الأهلي من أجل ضمه، والعديد من الأندية الأوروبية، من ضمنها ليل ولانس الفرنسيان، و مسكورن وأندرلخت البلجكيان.

أوضح كيتنجي في تصريحات إذاعية أن نادي مسكورن تفاوض معنا

بشأن ضم موليكا، لصالح نادي آخر، وهو ليل الفرنسي، بسبب الشراكة بينهما، وهو ما لم يعجبنا".

وتابع المدير الرياضي لنادي مازيمبي:" تحدثنا مع وكيل موليكا، وأخبرناه بأننا لن نتعامل مع موسكورن، وأن يكون التفاوض مباشرًا مع نادي ليل، لأن تلك الطريقة

لا تعجبنا، وحددنا بالفعل الأسبوع المقبل، موعدًا لـبدء المفاوضات مع ليل الفرنسي، ورغبتهم بضم موليكا".

وعن رغبة نادي ليل الفرنسي بإعارة اللاعب بعد ضمه إلى مسكورن أو بوافيستا البرتغالي، أوضح كيتنجي بأن نادي مازيمبي لن يكون له دخل بذلك الأمر، بعد بيعه للنادي الفرنسي، الذي سيصبح ملكًا لهم، وأن الأهم هو وضوح المفاوضات، لافتًأ إلى أن النادي يرغب بأن تسير الأمور بشفافية، بعيد عن تآثير الوكلاء والوسطاء.