فيروس كورونا يتسبب بإيقاف مباراة بالمغرب

قررت السلطات المحلية بمدينة تمارة، بالمغرب، إيقاف مباراة فريق القنيطري ووداد تمارة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 23 من دوري القسم الثاني من الدوري المغربي، بعد بدايتها بـ16 دقيقة فقط.
جاء ذلك، بعدما تم تأكيد إصابة احد بعض أفراد النادي القنيطري بفيروس كورونا المستجد، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، التي خضع لها لاعبو الفريق القنيطري، إصابة اثنين بفيروس كورونا، بالإضافة إلىحالات كان تم اكتشافها ليتم إيقاف المباراة بعد 16 دقيقة من بدايتها، حيث كان فريق تمارة متقدمًا بهدف دون رد.
وقامت السلطات المحلية ، بإيقاف المباراة حيث أعتبرت أن باقي لاعبي الفريق من المخالطين، وقد يكون آخرين أصيبوا بالفيروس.
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