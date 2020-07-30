كشفت رابطة الدوري اليوناني عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالشهر عن شهر يوليو. شهدت القائمة تواجد أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني بها، بعدما تألق أحمد حسن كوكا وسجل 4 أهداف خلال الشهر الحالي، فضلا عن تسببه بركلة جزاء خلال أحد مباريات الدوري، والتي سجلها منها أولمبياكوس أمام هراكليوس. للتصويت لأحمد حسن كوكا أضغط هنا وأختار ثاني أسم بالترتيب. مباريات الدوري، والتي سجلها منها أولمبياكوس أمام هراكليوس. شهدت فترة كوكا مع العملاق اليوناني منذ إعارته في شهر يناير الماضي، تألقه مع صفوف الفريق، وتوج مع أولمبياكوس بـ لقب الدوري ، ليصبح أول مصري يتوج بالدوري اليوناني. الفريق، وتوج مع أولمبياكوس بـ لقب الدوري ، ليصبح أول مصري يتوج بالدوري اليوناني. وواصل كوكا مسيرة المحترفين المصريين سلسلة الإنجازات التاريخية في أوروبا بعد تتويج محمد صلاح نجم ليفربول بلقب البريميرليج بشكل رسمي، ليكون أول مصري، بالإضافة إلى الدوري السويسري ، و محمد زيدان مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، الذي حقق الدوري الألماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوكا مرشح لجائزة الأفضل بالشهر في الدوري اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.