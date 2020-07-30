بيراميدز يواجه المقاصة وديا في آخر بروفة ودية قبل الدوري

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز خوض مباراة ودية أخيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بحيث تكون آخر بروفة قبل مواجهة طنطا في مباراة الجولة ١٩ للدوري والمحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري على استاد الدفاع الجوي. الدفاع الجوي. أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه أتم الاتفاق مع نادي مصر المقاصة لخوض مباراة ودية أخيرة بين الفريقين تجرى بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم الثلاثاء ٤ أغسطس في السادسة مساء، لتكون آخر ودية قبل الدوري. ٤ أغسطس في السادسة مساء، لتكون آخر ودية قبل الدوري. وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدوري بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل ٢-٢، وأمام الزمالك وفاز ١-٠، وبذات النتيجة فاز في الودية الأولى على المصري، وتعادل ١-١ في وديته الثانية أمام المصري ببرج العرب.

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