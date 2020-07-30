فضل البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، استقدام مدرب حراس فرنسي، على المغربي مصطفى الشاذلي، حارس الرجاء البيضاوي السابق. كان الفرنسي كريستوف ريفر، مدرب حراس المنتخب المغربي، رحل عن الجهاز الفني لـخليلوزيتش، لينضم لنادي أوليمبيك ليون. حراس المنتخب المغربي، رحل عن الجهاز الفني لـخليلوزيتش، لينضم لنادي أوليمبيك ليون. واختار خليلوزيتش، الفرنسي لوران ويبر ليكون مدربًا للحراس لمنتخب أسوط الأطلس، بعد رحيل كريستوف، كما ضم تيفان جيلي ليصبح مساعده الأول، رفقة أسطورة المغرب، مصطفى حجي المدرب المساعد بالمنتخب، بعدما كان جيلي يقود المنتخب الفرنسي لـتحت 18 عامًا. مدربًا للحراس لمنتخب أسوط الأطلس، بعد رحيل كريستوف، كما ضم تيفان جيلي ليصبح مساعده الأول، رفقة أسطورة المغرب، مصطفى حجي المدرب المساعد بالمنتخب، بعدما كان جيلي يقود المنتخب الفرنسي لـتحت 18 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب المغرب يختار مدرب حراس جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.