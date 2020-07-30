شاهد .. مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل نادي الزمالك

نشر نادي الزمالك، عدة صور من داخل المسجد الجديد بالنادي والذي قررت الإدارة اطلق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي عليه.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر إطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي رحمه الله، علي المسجد الجديد بنادي الزمالك تقديرا لما قدمه الراحل طوال مسيرته.

ونعى مجلس الزمالك مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، بعد وفاته، وقد حصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة النادي وتم منحه العضوية الشرفية نظراً لانتمائه وعشقه للقلعه البيضاء.







المستشار مرتضى منصور قد قرر إطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي رحمه الله، علي المسجد الجديد بنادي الزمالك تقديرا لما قدمه الراحل طوال مسيرته.ونعى مجلس الزمالك مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، بعد وفاته، وقد حصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة النادي وتم منحه العضوية الشرفية نظراً لانتمائه وعشقه للقلعه البيضاء.

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