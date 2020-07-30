رسمياً .. بيرلو مديراً فنياً لفريق يوفنتوس تحت 23 عام

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعيين أندريا بيرلو اللاعب الدولي السابق مديراً فنياً لفريق كرة القدم تحت 23 عام، في أولى محطاته التدريبية بعد قرار اعتزاله كرة القدم.
وانتقل اللاعب الإيطالي إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2011، ونال لقب اللاعب الأفضل في الدوري للعام التالي 2012.
وشارك اللاعب الدولي المعتزل والمتوج
وقرر لاعب الوسط المخضرم اعتزاله كرة القدم عام 2017.
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