الارشيف / اخبار الرياضه

رسمياً .. بيرلو مديراً فنياً لفريق يوفنتوس تحت 23 عام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعيين أندريا بيرلو اللاعب الدولي السابق مديراً فنياً لفريق كرة القدم تحت 23 عام، في أولى محطاته التدريبية بعد قرار اعتزاله كرة القدم.
وانتقل اللاعب الإيطالي إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2011، ونال لقب اللاعب الأفضل في الدوري للعام التالي 2012.
وشارك اللاعب الدولي المعتزل والمتوج

مع بلاده بلقب مونديال ألمانيا عام 2006 ووصيف بطولة الأمم الأوروبية في نسخة عام 2012 ، أربعة مواسم مع يوفنتوس، قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي.
وقرر لاعب الوسط المخضرم اعتزاله كرة القدم عام 2017.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. بيرلو مديراً فنياً لفريق يوفنتوس تحت 23 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا