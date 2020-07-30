رسمياً .. بيرلو مديراً فنياً لفريق يوفنتوس تحت 23 عام

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعيين أندريا بيرلو اللاعب الدولي السابق مديراً فنياً لفريق كرة القدم تحت 23 عام، في أولى محطاته التدريبية بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

وانتقل اللاعب الإيطالي إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2011، ونال لقب اللاعب الأفضل في الدوري للعام التالي 2012.

وشارك اللاعب الدولي المعتزل والمتوج

مع بلاده بلقب مونديال ألمانيا عام 2006 ووصيف بطولة الأمم الأوروبية في نسخة عام 2012 ، أربعة مواسم مع يوفنتوس، قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي.وقرر لاعب الوسط المخضرم اعتزاله كرة القدم عام 2017.