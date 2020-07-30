صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من صفقة شراء نيوكاسل

انسحب صندوق الاستثمار السعودي من صفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، حسبنما أشارت تقارير صحفية إنجليزية خلال الساعات القليلة الماضية.

أوضحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، بأن صندوق الاستثمار السعودي قرر الانسحاب من صفقة شراء نيوكاسل، وأنهم أوقفوا الاهتمام به.

أصدر صندوق الاستثمار السعودي، بيانًا بشأن الأمر جاء فيه:" اتخذنا قرارا مع كامل آسفنا، بالانسحاب من صفقة

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شراء نادي نيوكاسل، وانهاء اهتمامنا به، كنا متحمسين و ملتزمون بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة واعتقدنا بأننا كان بإمكاننا إعادة النادي إلى موقع تاريخه وتقاليده وجدارة معجبيه".

"لسوء الحظ ، فإن العملية المطولة في ظل الظروف الحالية إلى جانب عدم اليقين العالمي

جعلت الاستثمار المحتمل لم يعد مجديًا تجاريًا، تحقيقا لهذه الغاية ، نشعر بمسؤولية تجاه جماهير النادي لشرح عدم وجود بدائل من منظور الاستثمار".

أشارت التقارير الصحفية الإنجليزية في وقت سابق، بأن المستثمرون السعوديون أقتربوا للغاية من إتمام صفقة شراء نيوكاسل، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

جاء سبب تراجع صندوق الاستثمار السعودي بسبب العقبات التي تواجهم من أجل إتمام عملية الشراء، وأن الأوراق مازالت، تحت مراجعة ملاك النادي، ووزارة الاستثمار البريطانية.