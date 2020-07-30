أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن استمرار مدربه جوزيبي ياكيني للموسم الجديد، بعدما تم تعيينه كمدرب مؤقت.
وعين النادي الإيطالي ياكيني مديرًا فنيًا بشكل مؤقت لـ فيورنتينا ، بعد إقالة فينشينزو مونتيلا، الذي تم إقالته عقب خسارة الفريق أمام روما بنتيجة 4-1.
يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 46 نقطةفي الدوري الإيطالي، مع تبقي مباراة على نهاية الكالتشيو.
كان مونتيلا عين للمرة الثانية مديرًا فنيًا لفيورنتينا للمرة الثانية، قبل إقالته، حيث درب الفريق في فترته الأولى خلال 2012 حتى 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يعلن استمرار مدربه للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.