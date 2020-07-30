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فيورنتينا يعلن استمرار مدربه للموسم المقبل

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن استمرار مدربه جوزيبي ياكيني للموسم الجديد، بعدما تم تعيينه كمدرب مؤقت.

وعين النادي الإيطالي ياكيني مديرًا فنيًا بشكل مؤقت لـ فيورنتينا ، بعد إقالة فينشينزو مونتيلا، الذي تم إقالته عقب خسارة الفريق أمام روما بنتيجة 4-1.

يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 46 نقطة

في ، مع تبقي مباراة على نهاية الكالتشيو.

كان مونتيلا عين للمرة الثانية مديرًا فنيًا لفيورنتينا للمرة الثانية، قبل إقالته، حيث درب الفريق في فترته الأولى خلال 2012 حتى 2015.

 

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