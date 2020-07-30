فيورنتينا يعلن استمرار مدربه للموسم المقبل

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن استمرار مدربه جوزيبي ياكيني للموسم الجديد، بعدما تم تعيينه كمدرب مؤقت.

وعين النادي الإيطالي ياكيني مديرًا فنيًا بشكل مؤقت لـ فيورنتينا ، بعد إقالة فينشينزو مونتيلا، الذي تم إقالته عقب خسارة الفريق أمام روما بنتيجة 4-1.

يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 46 نقطة

في الدوري الإيطالي ، مع تبقي مباراة على نهاية

كان مونتيلا عين للمرة الثانية مديرًا فنيًا لفيورنتينا للمرة الثانية، قبل إقالته، حيث درب الفريق في فترته الأولى خلال 2012 حتى 2015.