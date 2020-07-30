ديبالا يشارك في إحدى المبادرات الخيرية

أعلن باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، مشاركته في إحدى المبادرات الخيرية ببلاده، والخاصة بدعم التعليم ومحاربة التمييز العنصري في الأرجنتين.

وأكد ديبالا أنه سيقطتع جزء من راتبه مع ناديه، لصالح المبادرة، وتوجيهها إلى الشباب والقضاء على عنف الأطفال والتمييز .

وأشار ديبالا، أن الجانب الإنساني بالمساهمات الخيرية، أصبح واقع لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم راهناً، معتبراً أن دعم الشباب والتعليم يعتبر من أهم الأولويات، بالإضافة إلى مكافحة التميز العنصري.

ويمتد المشروع الخيري إلى عدة بلدان خارج الأرجنتين مثل كولوميبا ، الهند ، رواندا وباكستان.

كان ديبالا قد ساهم مع فريقه يوفنتوس في التتويج بلقب وتوجيهها إلى الشباب والقضاء على عنف الأطفال والتمييز .وأشار ديبالا، أن الجانب الإنساني بالمساهمات الخيرية، أصبح واقع لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم راهناً، معتبراً أن دعم الشباب والتعليم يعتبر من أهم الأولويات، بالإضافة إلى مكافحة التميز العنصري.ويمتد المشروع الخيري إلى عدة بلدان خارج الأرجنتين مثل كولوميبا ، الهند ، رواندا وباكستان.كان ديبالا قد ساهم مع فريقه يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مؤخراً.

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