رسميًا: مانشستر سيتي يتعاقد مع البوركيني “عيسى كابوري”

أعلن فريق “مانشستر سيتي” تعاقده مع الظهير الأيمن لفريق ميتشيلين البلجيكي “عيسى كابوري”، وبعقد يمتد لخمس سنوات.

وسيقضي مدافع منتخب بوركينا فاسو الموسم المقبل 2020/2021 في ميتشيلين على سبيل الإعارة، على ان ينضم إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يعلن فريق “مانشستر سيتي” قيمة الصفقة، ولكن كشفت بعض الصحف والمواقع المختصة في سوق الإنتقالات ان كابوري كلف السيتي 4.5 مليون يورو.

وصرح المدير الرياضي لنادي ميتشيلين “توم كالوي”: “هذا وضع مربح لجميع الأطراف. كابوري كان يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنه الاستعداد لهذه الخطوة بهدوء معنا الموسم المقبل”.

وأضاف” في مانشستر سيتي لديهم خطط واضحة لذلك قرروا إبقاء كابوري معنا لمدة عام آخر حتى يتطور أكثر”.

وقال مدير تعاقدات مانشستر سيتي “جاري ورثينجتون” في فيديو نُشر على صفحة نادي ميتشيلين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “عيسى كابوري يمتلك شخصية رائعة وهذا ما نحتاجه في الوقت الحالي، لذلك من الجيد رؤيته. أولاً وقبل كل شيء أود أن أشكره على موافقته على التوقيع معنا، وسيكون هناك الكثير من العيون عليه، ليس فقط من مانشستر سيتي ولكن من جماهير ميتشيلين في بلجيكا، وايضًا أنصاره من أفريقيا. جميعهم سيتابعونه الآن”.

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ومن جانبه قال رئيس كشافة المواهب في مانشستر سيتي “فيل روبنسون” لعيسى كابوري: “استمر في العمل بجِد. لا تعتقد أنه يجب عليك تغيير أسلوب لعبك لأنك وقعت الآن مع مانشستر سيتي. استمر فيما تفعله، واستمر في التعلم من الرجال هناك في ميتشيلين وأنا أتمنى لك الأفضل”.

من هو عيسى كابوري؟

عيسى كابوري، هو مدافع يلعب في مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 19 عامًا، ولد في بوركينا فاسو وشارك مع المنتخب الوطني الأول في مباراتين.

وانضم عيسى كابوري إلى صفوف “ميتشيلين” في الميركاتو الصيفي 2019 قادمًا من صفوف فريق “رحيمو” البوركيني.

وشارك كابوري في خمس مباريات فقط مع ميشيلين ببطولة الدوري البلجيكي الموسم الماضي، ونجح في صناعة هدف واحد امام فريق “يوبين” بالجولة الـ29 في الدوري البلجيكي.

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