عاجل | يوفنتوس يعين بيرلو في منصب المدير الفني لفريق الشباب

أعلنت إدارة يوفنتوس تعيين أسطورة كرة القدم الإيطالية “آندريا بيرلو” في منصب المدير الفني لفريق الشباب تحت 23 عامًا.
ولم يخض بيرلو أية تجارب تدريبية منذ اعتزاله لكرة لقدم قبل عامين من الآن بين صفوف نادي نيويورك سيتي، لكنه سيحصل على فرصته الاولى مع يوفنتوس الذي كان سببًا في آيحاء مسيرته بعد تسريحه من ميلان عام 2011.
ولعب بيرلو 119 مباراة مع يوفنتوس بمنافسات الدوري الايطالي في الفترة من 2011 حتى يونيو 2015.
وساهم بيرلو في فوز يوفنتوس بأول أربعة من الألقاب التسعة (رقم قياسي) التي أحرزها الفريق في الدوري الإيطالي خلال المواسم التسعة الأخيرة، كما فاز بلقب كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر.
وكان بيرلو فاز سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان مرتين كما فاز مع ميلان بلقب واحد في الدوري الإيطالي ومثله في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي على مدار عشر سنوات قضاها مع الفريق.
وإضافة لهذا ، فاز بيرلو مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.
وحسم يوفنتوس لقب الدوري هذا الموسم قبل أيام وذلك قبل آخر مرحلتين من المسابقة ليكون الموسم التاسع على التوالي الذي يحتكر فيه لقب البطولة.
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