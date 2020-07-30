بُشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر

تلقت جماهير نادي الهلال أنباء سارة، اليوم الخميس، قبل مواجهة الديربي المُرتقبة أمام فريق النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

بُشرى سارة

وبات نجم الهلال، كارلوس إدواردو، جاهز للمشاركة أمام النصر، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال في البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق، الذي يسبق العودة إلى منافسات الدوري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية”، فإن إصابة إدواردو لن تمنعه من خوض مواجهة الهلال والنصر، المُقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وبحسب المصدر ذاته فإن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الزعيم، يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تقرير إصابة إدواردو لتحديد مدي جاهزيته لدعم زملاءه في الديربي.

كانت إدارة الهلال قد توصلت لاتفاق مع إدواردو لتمديد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأنه من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق الأزرق.

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وكان عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا سينتهي مع الهلال في 30 يونيو الجاري، وقامت إدارة النادي السعودي بتمديده حتى يتواجد إدواردو في باقي منافسات الموسم، التي ستتواصل في بداية شهر أغسطس المقبل.

إدواردو مع الهلال

ويُعد إدواردو من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 20 هدفًا.

واستطاع لاعب الوسط البرازيلي تحقيق العديد من الألقاب بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

من هو كارلوس إدواردو؟

وبدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.

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