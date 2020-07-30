لاعب “مطرود” يُعيد نجم اتحاد جدة السابق إلى تشيلي!

أعلن فريق بالستينو التشيلي عن تعاقده مع نجم اتحاد جدة السابق، كارلوس فيلانويفا، خلال الميركاتو الصيفي 2020، ليختم فيلانويفا مسيرته التي استمرت في الوطن العربي لمدة 11 عامًَا.

وذكرت صحيفة “cdf” التشيلية أن لاعب اتحاد جدة السابق، لويس خيمينيز، لعب دورًا هامًا في تعاقد بالستينو مع فيلانويفا، حيث أوضحت أن خيمينيز صديق مُقرب من فيلانويفا، وهو الذي أقنعه بالعودة إلى كرة القدم التشيلية.

وأشار المصادر إلى أن “فيلانويفا وخيمينيز التقيا في اتحاد جدة السعودي لمدة 6 أشهر، ومنذ ذلك الحين أقاما علاقة وثيقة للغاية، والتي بدأت بالفعل منذ فترة. كان نوعًا من لم الشمل. من الواضح أنه كان هناك أكثر من محادثة واحدة بين خيمينيز وفيلانويفا من أجل انضمام الأخير إلى بالستينو”.

وأضاف “يمكن القول أن خيمينيز هو “مهندس” صفقة فيلانويفا وانضمامه إلى بالستينو، لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر وقرار لاعب الاتحاد السابق بالعودة إلى الكرة التشيلية”.

فيلانويفا نجم النمور

ويُعد فيلانويفا واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين الذين مروا على اتحاد جدة، حيث حضر إلى العميد من الشباب الإماراتي في يوليو 2016، وقدم مستويات مميزة مع الفريق رغم المشاكل الإدارية والفنية التي عانى منها العميد طوال السنوات الماضية.

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وخاض فيلانويفا مع اتحاد جدة 106 مباراة، وسجل 15 هدف وصنع 32 هدف، وكانت نهاية رحلته مع النادي الجداوي في يناير 2020، حيث انتقل إلى فريق الفيحاء.

بعد انتقاله إلى الفيحاء، أثبت لاعب الوسط التشيلي كارلوس فيلانويفا خطأ العميد في التفريط بخدماته، بعد عامين كان فيهما أهم ورقة رابحة، ولعب فيلانويفا مع الفيحاء 8 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف.

خيمينيز مع الاتحاد

خيمينيز، الذي لعب دور البطولة في تعاقد فريقه الحالي بالستينو مع فيلانويفا، كان قد انضم لصفوف اتحاد جدة، في ميركاتو الصيف الماضي، وشارك في 6 مباريات مع العميد بجميع المسابقات، صنع خلالهم هدفاً واحداً.

وتعرض خيمينيز لانتقادات حادة فور إعلان إدارة الاتحاد التعاقد معه في صيف عام 2019، بطلب من مدرب العميد السابق لويس سييرا، واستمرت الانتقادات حتى أعلن اللاعب تلقيه هو وأسرته تهديدات وصلت حد القتل، وتم فسخ عقده وطره من النادي الجداوي منتصف شهر سبتمبر الماضي.

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