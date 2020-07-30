رياضة | لوتشيسكو يتراجع عن موقفه ويعود لقيادة دينامو كييف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لوتشيسكو يتراجع عن موقفه ويعود لقيادة دينامو كييف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع الروماني ميرتشيا لوتشيسكو عن استقالته من القيادة الفنية لفريق دينامو كييف الأوكراني، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تركه للفريق بسبب غضب جماهير الفريق بسبب تدريبه سابقًا الغريم التقليدي شاختار دانيتسك.

وقال لوتشيسكو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام المحلية إلى جوار رئيس النادي إيجور سوركيس "أنا سعيد جدا بعودتي إلى أوكرانيا. أتمنى حقا بأن نخوض مشوارا طويلا معا".

وأضاف "أتمنى أن يقرر المشجعون (...) في النهاية الوقوف إلى جانبنا. يجب أن يقدروا أولا شجاعتي لاتخاذ هذه الخطوة والمجيء إلى دينامو".

وأثار قرار النادي بالتعاقد مع لوتشيسكو الخميس الماضي ضجة كبيرة بين المشجعين بسبب السنوات الـ12 التي أمضاها المدرب الروماني على رأس الإدارة الفنية للغريم التقليدي شاختار دانيتسك في الفترة بين 2004 و2016، قاد خلالها الأخير إلى إحراز 22 لقبا بينها النسخة الأخيرة لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009، قبل أن تصبح بمسماها الحديث الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وقال لوتشيسكو (74 عاما) الإثنين لصحيفة "جازيتا سبورتوريلور" الرومانية "مع الأسف قررت التخلي عن تعاوني المحتمل مع دينامو كييف".

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وأضاف "من المستحيل بالنسبة لي أن أعمل في بيئة معادية تم التسبب فيها بشكل خاص من قبل مجموعة +ألتراس+".

وتابع لوتشيسكو الذي لم يكن يشرف على إي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا للمنتخب التركي في فبراير 2019 بسبب النتائج المخيبة، "لقد أردت العودة إلى كرة القدم، في أوكرانيا، حيث شعرت بالكثير من الارتياح".

لكن رئيس دينامو كييف إيجور سوركيس أكد لموقع "تريبونا" الرياضي الأوكراني أنه ليس لديه علم برغبة لوتشيسكو في الرحيل.

وقال مدافعا عن اختياره التعاقد مع المدرب الروماني "لم يصل بعد وأنتم تتحدثون فعليا عن رحيله".

وأضاف "لدي الحق في التعاقد مع من أريد. في رأيي، ميرتشيا محترف كبير ومحفز كبير. أنا متأكد من أنه سيحضر إلى دينامو".