رياضة | صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، مبلغ 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات باهر المحمدي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، فتح خطوط اتصالات جديدة مع مجلس الدراويش، مؤخرًا من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق وتخفيض المطالب المادية لإتمام الصفقة، والتعاقد مع اللاعب.

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وتمسك مسؤولو الدراويش، بمتطلباتهم المادية، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأحمر، مفضلًا إغلاق ملف الصفقة بالوقت الحالي.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي، ملف التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب المتطلبات المادية.

وفضل الأهلي، تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي ظهير أيمن الدراويش، بسبب مغالاة ناديه المادية، على أن يتم تحديد التفاوض بالانتقالات الشتوية المقبلة.