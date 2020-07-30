رياضة | قرار رسمي بإلغاء احتفالات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار رسمي بإلغاء احتفالات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة إلغاء مراسم تسليم الكأس، خلال المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي تجمع بعد غد السبت بين فريقي آرسنال وتشيلسي على إستاد ويمبلي.



بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، فإن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، فإن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتم عادة تسليم الكأس للفريق الفائز في المقصورة الملكية بملعب ويمبلي.

وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن يُستأنف النشاط الشهر الماضي دون جمهور.