رياضة | ريال مدريد يصرف النظر عن نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصرف النظر عن نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2021.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن ألكانتارا ينوي الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف الحالي، حيث يرفض النجم الإسباني تجديد عقده مع النادي الألماني في حين يرغب بايرن ميونيخ في الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته.

وأكد الموقع الإسباني أن أحد الوسطاء عرض ألكانتارا على ريال مدريد ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أعرب عن عدم اهتمامه بالتعاقد معه لأن النجم الإسباني يبلغ من العمر 29 عامًا.

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وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان لا يرى أن ألكانتارا أفضل من لاعبي خط وسطه في حين يحلم المدير الفني الفرنسي بالتعاقد مع بول بوجبا أو إدواردو كامافينجا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن تياجو ألكانتارا يلعب في بايرن ميونخ منذ عام 2013 قادماً من برشلونة الإسباني وخاض مع الفريق البافاري حتى الآن 230 مباراة في جميع البطولات وسجل 31 هدفاً وصنع 37 خدف آخرين.