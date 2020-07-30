رياضة | عرض رسمي.. بشكتاش يطلب "النني" من جديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض رسمي.. بشكتاش يطلب "النني" من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نادي بشكتاش التركي في التحرك الرسمي للإبقاء على خدمات محمد النني لاعب منتخبنا الوطني وفريق آرسنال الانجليزي بالفترة الحالية.
وكان نادي بشكتاش التركي قد تعاقد مع النني على سبيل الإعارة من آرسنال ولكن هناك اتجاه لتمديد إعارته من النادي الانجليزي خلال الصيف الجاري.
ووفقًا لصحيفة «Aspor» التركية، فإن بشكتاش يرغب في الإبقاء على النني بالفريق الموسم المقبل، وعرض النادي التركي تحمل نصف راتبه المُقدر بـ 2.5 مليون يورو، وذلك بالتنسيق مع أرسنال
واشارت الصحيفة إلى أن محمد النني قدم هذا العرض لإدارة نادي آرسنال الإنجليزي للبث فيه حيث لا تمانع إدارة الجانرز في تمديد إعارته مع بشكتاش.