رياضة | أول عرض أوروبي لضم رمضان صبحي

تلقى رمضان صبحي لاعب فريق هيديرسفيلد الانجليزي والمعار مع النادي الأهلي أول عرض اوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة «Kokkinos protathlitis» اليونانية فإن نادي أولمبياكوس يفكر في التعاقد مع رمضان صبحي بشكل رسمي في الصيف الجاري.

واضافت الصحيفة، أن نادي أولمبياكوس يستعد لفتح مفاوضات رسمية مع النادي الإنجليزي لطلب التعاقد مع رمضان صبحي ومعرفة شروط الصفقة والمبلغ المالي.

وكشفت الصحيفة عن العرض المقدم من نادي أولمبياكوس للتعاقد مع رمضان صبحي وهو بقيمة مليون و30 ألف يورو، لكن النادي الإنجليزي طلب المزيد من الجانب المادي من أجل التخلي عن رمضان.

ويفكر النادي اليوناني في رفع قيمة العرض من أجل الحصول على موافقة التعاقد مع اللاعب.