رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى مجلس النادي، الدخول في أي مفاوضات مع اللاعب أو ناديه، خاصةً أن فايلر لم يطلب استقدامه إلى ملعب التتش بالموسم المقبل.

وأوضح النادي، أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء، خاصةً في ظل امتلاك المارد الأحمر 5 لاعبين في مركزه، هم: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وكريم نيدفيد، بجانب أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة، والذي ينتظر عودته في الموسم المقبل.

ويعد دونجا واحد من أفضل لاعب خط الوسط بالوقت الحالي ويقدم مستويات مميزة مع بيراميدز، وانضم مؤخرًا لصفوف المنتخب الوطني.