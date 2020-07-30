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رياضة | نيمار: باريس سان جيرمان تنتظره مباريات مصيرية

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر : باريس سان جيرمان تنتظره مباريات مصيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على أن فريقه تنتظره مباريات مهمة للغاية في الفترة المقبلة وأن ثقة الفريق ووحدته تنعكس على آداؤه.

وقال نيمار في تصريحات صحفية:"أمامنا أربع نهائيات، لقد فزنا بكأس فرنسا ولدينا مباراة في كأس الرابطة مع تبقي 3 مباريات في بطولة ".

وأضاف:"كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا، هذه هي حالتنا العقلية، نصعد دائمًا إلى أرضية الملعب من أجل تحقيق الفوز".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"من المنطقي أن ثقة الفريق ووحدته تنعكس على آدائي الفردي لذلك أنا راضٍ أكثر، إنه مجموع كل ذلك، آداء كل فرد وقوة الفريق الذي سيقودنا إلى الفوز بالألقاب".

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