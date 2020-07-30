رياضة | شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إطلاق اسم الدكتور الراحل محمد مشالي على المسجد الجديد الذي يتم بناءه في مقر القلعة البيضاء.

ونشر منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من صور المسجد بالداخل والخارج وكتب :" مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الرحمة والانسانية".

كان مجلس الزمالك قد نعى مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، بعد وفاته، وقد حصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة النادي وتم منحه العضوية الشرفية نظرا لانتمائه وعشقه للقلعه البيضاء.