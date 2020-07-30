رياضة | إبراهيموفيتش يطلق تصريحًا مثيرًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يطلق تصريحًا مثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي ميلان الإيطالي، فريقه لتحقيق الفوز على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشبه إبراهيموفيتش نفسه بشخصية بنجامين بوتون السينمائية بعد أن أحرز هدفين ليقود فريقه ميلان للفوز على مضيفه سامبدوريا 4-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليل الأربعاء.

وقال إبراهيموفيتش (38 عاما) لقناة فريقه التلفزيونية بعد أن رفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري منذ عودته للنادي في يناير الماضي "الناس يقولون لي إنني عجوز ومنهك لكني في مرحلة الإحماء فقط".

وأضاف :"أنا مثل بنجامين بوتون لكني كنت دوما شابا ولم أتقدم في العمر مطلقا".

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ويشير اللاعب السويدي إلى الشخصية الرئيسية في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار في 2008 والذي تسير فيه حياة البطل الذي ولد عجوزا بصورة معكوسة بينما يصبح أكثر شبابا وقوة كلما تقدم في العمر.

وبعد معاناته في النصف الأول من الموسم لم يخسر ميلان سوى مرتين فقط منذ انضمام إبراهيموفيتش إلى صفوفه.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان الذي يحتل فريقه المركز السادس بين فرق الدوري الإيطالي العشرين ”بالتأكيد لعب إبراهيموفيتش دورا في غاية الأهمية في تحسين أدائنا. لكن هذا ليس السبب الوحيد بل الفضل أيضا يعود إلى ما فعلنا خلال الأشهر الماضية".

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في نهاية الموسم الحالي وقال المدرب بيولي إن تمديد التعاقد أمر يعود إلى مديري النادي.

وقال المدرب أيضا :"لا يمكنني فعل الكثير بالنسبة للجوانب المالية.. إبراهيموفيتش يقول لي إنه في حالة جيدة وسعيد وهو يثبت ذلك من خلال ما يقوم به من عمل في كل يوم".