شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدد ايجابيات الوديات للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك ان المباريات الودية التي خاضها واخرها امام طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1،اهمها ظهور عدد من الناشئين على رأسها اسامه فيصل وياسين مرعي ،بالإضافة الى الوقوف على مستوى عدد من العناصر الاساسية التي شاركت في المباريات بينها محمد ابو جبل ومحمود علاء وطارق حامد ومصطفى محمد.

ولفت مدرب الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين قبل حصولهم على اجازة عيد الاضحى الى ضرورة التركيز في التدريبات المقبلة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على لقب دوري الابطال