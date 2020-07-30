شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفاوض مدافع بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة ميرور الإنجليزية ان لويد كيلي مدافع بورنموث دخل دائرة اهتمامات ليفربول الانجليزي بناءا على طلب من المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني. وأوضحت الصحيفة الانجليزية أن مدافع بورنموث الذي شارك في 8 مباريات فقط لفت انتباه المسئوولين في ليفربول في ظل رغبتهم في التعاقد مع مدافع متميز لتعويض رحيل ديان لوفرين الى نادي زينيت الروسي بعد فترة قضاها مع النادي الإنجليزي استمرت لأكثر من 6 أعوام الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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